Sectarismo cultural deslumbrado cria mundo paralelo desconectado do Brasil

Está acontecendo com a cultura brasileira um fenômeno parecido com o que aconteceu com as novas relações do trabalho, diagnosticado nas últimas eleições municipais, quando ficou claro que o campo progressista ou a "esquerda" não consegue dialogar com o chamado empreendedorismo popular.

No caso da cultura, para além das amarras ideológicas tradicionais do campo mais radicalizado, isso acontece pelo que tenho chamado de "sectarismo deslumbrado", que criou um mundo paralelo totalmente desconectado com a realidade nacional, com o gosto cultural da população e principalmente com as novas gerações.