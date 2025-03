Mega corte na verba da Lei Aldir Blanc expõe amadorismo da gestão cultural

Na gestão, o problema recorrente chega a ser autoexplicativo: o próprio governo já conta com a não execução de parte dos recursos que a lei estabelece e projetou utilizar essa certeza de sobra de dinheiro no ajuste fiscal. A mesma lógica de real articulação com dedicação vale também tanto internamente no governo, como na boa coordenação dos órgãos estaduais e municipais que vão garantir a capilaridade da política nacional.

Muitos desses furos na utilização dos recursos são mesmo derivados de alguns desses estados e municípios que não fazem seu papel. Um exemplo disso foi a recente confusão na execução dos recursos em São Paulo. Mas temos uma boa experiência de articulação sendo conduzida pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, que se posicionou sobre esse recente corte e tem atuado de forma importante para a qualificação da política cultural brasileira.

Não podemos tratar esse assunto de forma isolada, uma vez que não existe qualquer possibilidade de atingirmos objetivos realmente relevantes sem que haja um enorme trabalho de estruturação dos mecanismos de articulação política e de gestão cultural em todo país.

Estamos distantes da criação de um real sistema nacional de cultura nos moldes do que é o SUS, como alardeado da regulamentação do "streaming" - prioridade tanto defendida nesse espaço -, da valorização da economia criativa com crédito e desoneração para o setor, da reformulação do ensino técnico profissional para formação da juventude para as novas profissões criativas, e da adaptação das políticas públicas a essa nova subjetividade que se impõe, derivada da revolução tecnológica de tremendo impacto na área. Nada disso se resolve dentro da micro bolha autorreferente em que a gestão cultural se encontra.

O amadorismo na cultura faz com que fiquemos nesse "looping" de "incêndios inesperados" que precisam ser apagados às pressas, sempre dependendo de ajuda de quem entende mais de gestão. É urgente que os agentes públicos saiam dos mundos paralelos criados pelo que já chamei de "sectarismo deslumbrado" e enfrentem os desafios que a vida real e a máquina pública nos impõem.