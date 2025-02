Tragédia no Pelourinho evidencia descaso com patrimônio e crise de gestão

"Um soco no estômago do Brasil". Foi assim que o jornalista e historiador Thiago Gomide, criador e apresentador do "Tá na História" — canal nas redes sociais especializado em cobrir o patrimônio histórico material e imaterial do país — definiu em postagem com tom de desabafo, a queda do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho em Salvador, que lamentavelmente matou a turista paulista Giulia Panchoni Righetto e deixou outras cinco pessoas feridas.

A tragédia acontece em um contexto de abandono e descaso do templo, também chamado de Igreja do Ouro, que é reconhecido mundialmente como uma das sete maravilhas portuguesas ao redor do planeta, e estava com explícitos problemas estruturais desde 2023.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), vinculado ao Ministério da Cultura, depois da constatação das falhas estruturais da Igreja, foi incluído no planejamento — lá de 2023 — a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e restauração da Igreja, e que quando essa fase fosse concluída — está desde 2023 sem definição — ai, sim, seria contratada a empresa que faria as obras.