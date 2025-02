Divulgação do Carnaval de SP ignora blocos da cidade e vira piada nas redes

Uma das melhores características do Carnaval de São Paulo é receber de braços abertos diversos blocos do Brasil inteiro, e oferecer com isso uma diversidade muito interessante e gostosa.

Daniela Mercury, Baiana System, Bell Marques, Banda Eva — originais de Salvador —; Monobloco, Bangalafumenga, Sargento Pimenta, Orquestra Voadora, Fogo e Paixão, Bloco da Anita do Rio — tradicionais no Rio de Janeiro —; o próprio Galo, Bicho Maluco Beleza de Alceu Valença — expoentes do Recife — são apenas alguns exemplos de desfiles que acontecem na cidade todo ano.

Mas com todo e absoluto respeito por todos esses grandes blocos que aterrizam em São Paulo, simplesmente não da para entender porque os blocos originais da cidade — feitos por brasileiros de todos os cantos do país que vivem na pauliceia desvairada — não são valorizados e colocados em primeiro plano pela comunicação oficial.

Foram eles que, de fato, fizeram São Paulo se transformar. Antes do gigantesco e difuso movimento dos blocos paulistanos, que ocuparam na marra as ruas da cidade no Carnaval, São Paulo era outra. Sua cena cultural que sempre foi rica e diversa, se concentrava em espaços fechados, mas nas últimas décadas, ela se expandiu para o espaço público atrás dos trio elétricos desses blocos.

Por que não uma foto das maravilhosas percussionistas do Ilu Oba de Mim, das noivinhas do Casa Comigo, da gigantesca multidão do Baixo Augusta, da linda orquestra de metais da Charanga do França, do desbunde do Tarado ni Você, da capricho artístico do Explode Coração, do enorme fervo do Agrada Gregos, dos punks da periferia do Urubó, da tradição do Esfarrapado, da irreverência do Ritaleena, da rebeldia do Bastardo, da resistência do Jegue Elétrico, da força do Pagú ou da "montação" do Minhoqueens? São tantas imagens que poderiam estar ali no cartaz representando o incrível Carnaval paulistano.