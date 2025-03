Culto ultraconservador na D-Edge é desrespeito e retrocesso civilizatório

Melhor clube, melhores noites, melhor soudsystem, melhor projeto de luz etc. A D-Edge figurou muitos anos como um dos melhores clubes do mundo na mídia especializada. Um dos espaços dedicados à cultura underground mais longevos, importantes e desejados tanto para quem dança como para quem toca. Infelizmente, tudo isso foi colocado em cheque e à prova nesse fatídico culto.

Matéria da Folha de São Paulo, afirmou que o clube trocou o culto ao DJ pelo culto a Jesus e saiu do episódio com a imagem arranhada. A verdade é que, alem do arranhão, a D-Edge sentiu o gosto amargo do veneno dos radicais da extrema-direita raivosa e intransigente. E esse veneno definitivamente não tem nada a ver com Jesus.

Renato Ratier, uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento da música eletrônica no Brasil e proprietário do clube, merece respeito por sua trajetória artística e empresarial e por sua opção religiosa.

Obviamente que não será repetindo o vício da lacração contra ele que vamos avançar, mas é importante que tanto ele, como todos aqueles que façam suas opções espirituais vejam a diferença que existe entre essa opção e a sanha ultra conservadora que ataca qualquer expressão de diversidade e de liberdade.

Não é novidade que existem aqueles que confundem a espiritualidade com o fanatismo. Não da pra confiar, portanto, em certas figuras que ganham notoriedade e muito dinheiro, apontando o dedo de ódio para outros seres humanos, por terem costumes e hábitos diferentes. Acreditar nesses profetas da desgraça alheia — que ocupam espaços e contaminam as mentes com ódio — é, para dizer o mínimo, ingenuidade.

Recentemente, outra matéria do jornal O Globo, mostrou no Rio de Janeiro, igrejas evangélicas construindo templos "instagramáveis" e trazendo DJs para os cultos, para através de uma roupagem pop, atrair fieis jovens. Nesse caso, a ação não tem nada de ingênua, uma vez que discurso conservador, mesmo em meio à pirotecnia, prevalece. Trata-se de um uma ação estratégica para manutenção do crescimento do setor no Brasil.