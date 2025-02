"Insistem em diminuir tradição do samba de São Paulo, mas ele resiste"

A constante falta de atenção para as tradições culturais de São Paulo cria um ambiente de apagamento histórico de personagens e territórios estruturantes para a prática cultural e contribui para manter uma estranha sensação de incerteza sobre a continuidade das festas, rodas, desfiles e cortejos, apesar de suas tradições e raízes inquestionáveis.

A destruição da tradicionalíssima quadra do Vai-Vai na Bela Vista para construção da nova linha de metro, com a dificuldade de reconhecimento histórico do sítio arqueológico da comunidade quilombola que habitou o local, e a recente ameaça que a construção do Parque Campo de Marte na Zona Norte vem representando ao Grêmio Recreativo Cruz da Esperança, onde acontece o Samba do Cruz desde a década de 1970, são dois exemplos do momento.

A partir do Rio de Janeiro, no final do século 19 — quando surgiu — o samba foi se ramificando e crescendo em outras regiões.