Largo da Batata Ruffles: marketing sem criatividade e desrespeito à memória

O contrato com a marca previa uma série de projetos no Largo da Batata Imagem: Reprodução

Mas a falta de boas ideias para ativar as marcas que se envolvem em projetos de impacto cultural — como esse do Largo da Batata — tem chamado atenção. Brindes distribuídos em eventos, que ignoram regras civilizadas de gestão de resíduos sólidos, pouca preocupação com a integração da ativação da marca com o local da atividade, e decisões de investimento equivocadas na relação custo/impacto, se destacam.

Seria importante o mercado publicitário buscar soluções para esses problemas. Os blocos de carnaval por exemplo, sofrem com a falta de patrocinadores derivada da morosidade do poder público em organizar a festa. Existem diversas ações culturais interessantes, que agregariam valor e poderiam também gerar grande impacto, mas que não acontecem por falta de apoio.

Quantas novas casas de shows, eventos, filmes, peças, espetáculos dos mais variados tipos poderiam ser produzidos se existisse uma busca ativa por oportunidades mais certeiras para os patrocinadores.

Do ponto de vista do poder público, que deveria zelar pelo patrimônio material e imaterial de São Paulo, chega a ser patética a opção de ceder o "naming rigths" de um espaço tão emblemático, ainda mais a um preço tão pequeno.

Além disso, uma trapalhada dessas prejudica a imagem da política de concessão de espaços públicos à iniciativa privada, que em muitos casos são importantes para requalificação de áreas abandonadas ou degradadas, mas acabam entrado no bolo das críticas.