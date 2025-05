Sem plano estratégico, cultura brasileira é pouco difundida pelo mundo

O Brasil não tem uma estratégia concreta de difusão de sua cultura para o mundo. Essa foi uma das constatações do debate que ocorreu durante minha participação no ciclo "Printemps Brasilien" na Universidade Sorbonne Nouvelle em Paris, para o qual fui convidado para falar sobre cultura brasileira e políticas públicas culturais, com foco no desenvolvimento econômico, social e sustentável.

O evento — que aconteceu no Centro de Pesquisa de Doutorandos da Universidade — teve a coordenação do professor livre docente Leonardo Tonus. Em uma das provocações do catedrático — que conduziu a mesa do evento ao lado da doutoranda brasileira Sandra Soares — surgiu a questão sobre quais seriam as estratégicas para a difusão da cultura brasileira no exterior, diante da nossa enorme riqueza cultural.