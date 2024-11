Ódio à festa: o Carnaval de rua de São Paulo corre perigo?

É urgente que a prefeitura retome a mediação cultural para reverter o ambiente restritivo e acelerar a produção do evento. Para 2025, a administração municipal sequer abriu o processo de inscrição de blocos!

Organizar a festa de rua com antecedência e a articulação com a sociedade é a melhor vacina contra todos esses ataques. O Carnaval é o que nos une, é nossa identidade, fura bolhas e não deve ser tratado com objeto de disputa ideológica por aqueles que preferem uma cidade cinza, sem expressões comportamentais e intervenções artísticas.

São Paulo não pode correr o risco de perder o posto de ser um dos maiores carnavais do Brasil e, para evitar isso, muitos blocos e coletivos já se movimentam.

Alessandra Negrini no desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta deste ano Imagem: Marcelo Justo/UOL

O Acadêmicos do Baixo Augusta, por exemplo, já anunciou o tema do seu desfile inspirado na obra de Jorge Aragão e em defesa do próprio Carnaval, das rodas de samba e das manifestações da cultura popular e da vida noturna da cidade: "A força dos nossos pagodes".

Resiste quem pode — como também diz a letra do mestre Aragão — porque uma cidade ocupada pelas pessoas e pela arte é uma cidade mais humana, mais bonita, mais colorida, mais segura e muito melhor para se viver.