Brasileiros ocupam as pontas das tabelas no último dia do Mundial

Neste domingo (29), ocorreu o nono e último dia do Mundial de ciclismo e paraciclismo estrada de Zurique, na Suíça. Ulisses Freitas e Antonio Marcos de Moura foram os únicos atletas brasileiros a conseguirem terminar suas corridas. Ulisses ficou em 11º no H4, enquanto Antonio terminou em 7º no H5. Já Ronan Fonseca e Armando Reis não finalizaram seus percursos.

Começando pelo primeiro brasileiro a disputar uma prova, Ulisses Freitas não conseguiu ficar no top-10 na prova masculina do H4 no Mundial. O paraciclista ficou em 11º, duas voltas atrás do campeão, o francês Joseph Fritsch (1h34m12). A medalha de prata foi para o austríaco Thomas Fruhwirth (1h38m43), enquanto o bronze ficou com o suíço Fabian Recher, com o tempo de 1h40m39.

