Seleção feminina tem voltas de Marta e Debinha para amistosos em São Paulo

A Debinha teve bastante espaço até os Jogos Olímpicos e aí eu entendi que outras atletas tinham se adaptado melhor ao modelo de jogo da seleção. Foi feita uma escolha, que nos deu uma medalha de prata. A Debinha segue muito bem no clube, um destaque na liga americana, é uma atleta que tem uma característica que eu gosto muito. Mais uma oportunidade para ela. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira

Tive com a Marta recentemente, ela se colocou à disposição. Tem feito uma grande temporada, sido importante para o seu clube. A Marta mais uma vez confirma pela qualidade. A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens. Vejo como algo importante essa contribuição dela não só dentro do campo, mas para o nosso ambiente.

A seleção encara o Japão no dia 30, na Neo Química Arena, e no dia 2 de junho, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Veja as convocadas

