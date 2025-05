Rio/Niterói envia dossiê e é oficializada como candidata à sede do Pan-2031

A previsão é que sejam investidos cerca de R$ 3,8 bilhões (US$ 667 milhões). A maior parte dos investimentos deve vir da iniciativa privada.

A nossa experiência na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com certeza, nos ajuda. Mas também queremos aprender com todas as nações das Américas, ouvir sugestões e partilhar conhecimentos. Dessa maneira, organizaremos Jogos grandiosos não só para os cariocas, para o povo brasileiro, mas também para todos no continente. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

A candidatura conjunta de Rio e Niterói concorre com Assunção, no Paraguai. O dossiê da capital paraguaia também foi aprovado pela Panam.

Confirmada candidatura, Rio-Niterói 2031 iniciará sua campanha internacional em busca dos votos. O colégio eleitoral da Panam Sports é formado por um total de 41 Comitê Olímpicos Nacionais que totalizam 53 votos - países que já organizaram a competição têm direito a dar dois votos.

Detalhes da candidatura

As modalidades esportivas foram divididas em cinco zonas: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói.