COB e Adidas acertam parceria, e marca vestirá Time Brasil a partir de 2026

A estreia será nos Jogos de Inverno, que serão disputados em fevereiro de 2026 em Milão e Cortina, na Itália.

O acordo está garantido até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Curiosamente, a Adidas vestiu a equipe brasileira nos Jogos de 1984, que foram também em LA.

Estou ansiosa para usar, quero ver como serão os uniformes. Não vejo a hora de colocar no corpo. Para mim é muito especial, estou com a Adidas há um tempo. Poder aproveitar isso — e não só eu, mas todos os atletas também — é muito bom. A gente está sendo visto, apoiado e acreditado. Não tem como não ficar feliz com isso Rebeca Andrade, ao UOL

Presenças ilustres

A Adidas realizou hoje seu Brand Day e contou com a presença do presidente do COB, Marco La Porta. Ele esteve ao lado de algumas estrelas patrocinadas pela marca, como Rebeca Andrade, Kaká e Gabriel Araújo, da natação paralímpica.