Campeão olímpico de wrestling é preso durante operação contra prostituição nos EUA

Na última sexta-feira (9), Kyle Snyder foi preso pela Polícia de Columbus, em Ohio (EUA), acusado de envolvimento com prostituição. Campeão olímpico de wrestling no Rio de Janeiro, em 2016, o americano foi um dos 16 homens flagrados durante uma operação secreta que visava diminuir os níveis da prática de sexo remunerada na região - conduta ilegal em todos os estados dos Estados Unidos, com exceção de Nevada. A informação foi dada em primeira mão pelo jornal local '10TV' e confirmada pelo site 'MMA Fighting'.

Para efetuar possíveis prisões, a polícia publicou anúncios falsos de algumas acompanhantes online como parte da operação, a fim de monitorar as respostas. Um sujeito, posteriormente identificado como Snyder, teria mandado uma mensagem de texto para o número listado na divulgação, aceitando se encontrar com a suposta mulher em um hotel local de Columbus.

Ao chegar no local, Kyle teria pago uma policial disfarçada com dinheiro em espécie e solicitado sexo oral. O wrestler olímpico foi então preso por envolvimento com prostituição, mas posteriormente liberado no local. Snyder comparecerá ao Tribunal para responder sobre o caso na próxima segunda-feira, dia 19 de maio.