Galvão detona suposta nova camisa vermelha da seleção: 'Seria um crime'

Galvão Bueno detonou a possibilidade: "É uma ofensa à história do futebol brasileiro". O icônico narrador ficou na bronca em seu programa na Band e citou que o estatuto da CBF determina que os uniformes devem obedecer às cores da bandeira da entidade —o documento também possibilita o lançamento de modelos comemorativos em cores diversas.

Apareceu alguém para cometer o que digo ser um crime. Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da seleção, em acordo com a CBF, para a Copa do mundo de 2026, a camisa azul vai deixar de existir e terá uma camisa vermelha. O que tem isso a ver com a história... é uma ofensa sem tamanho à história do futebol brasileiro. Estou muitíssimo na bronca.

Galvão Bueno, na Band

Seleção Brasileira de camisa vermelha?? Isso seria um crime!! #GalvãoEAmigos pic.twitter.com/W0idiNccct -- Galvão Bueno (@galvaobueno) April 29, 2025

O que mais Galvão disse

Azul aposentado: "A camisa azul da seleção jogou a final em 1958, contra a Suécia. Foi usada pela primeira vez na Copa de 1938, foram 12 jogos em Copas, oito vitórias, um empate e três derrotas. Eu transmiti 52 jogos do Brasil em 13 Copas, acho que tenho algum direito de falar isso. Não tive a honra de vestir, mas a camisa do Baixinho no gol de cabeça na semi da Suécia, ele falou: 'Parceiro, essa aqui é para você'. Me deu uma dedicatória e um autógrafo que tenho guardados com muito orgulho.

Documento da CBF: "É o inciso 3 do artigo 13 [do Regulamento da CBF]: Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso II deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da diretoria."