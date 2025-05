Medalhista de ouro no Rio-2016, americano é preso em operação contra prostituição

Snyder foi o mais jovem norte-americano a ganhar o ouro olímpico. Ele conseguiu o feito nos Jogos de 2016, no Rio, ao superar o cubano Arturo Silot na final. A carreira olímpica permaneceu e ele voltou ao pódio nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, com a prata. Em Paris-2024, caiu na disputa do bronze.

A carreira de sucesso começou bem antes, ainda na faculdade. Ele foi três vezes campeão da NCAA na Ohio State, decolando e ainda ganhando três campeonatos mundiais. Ainda sem se pronunciar sob o ocorrido, ele deve comparecer no Tribunal no dia 19 de maio.