Campeão olímpico admite que pode repensar aposentadoria na seleção de vôlei

O central Lucão, campeão olímpico e atleta do Sada Cruzeiro, campeão da Superliga masculina neste domingo (4), declarou que não descarta desistir da aposentadoria da seleção de vôlei e pode voltar a jogar pelo Brasil no futuro.

O que aconteceu

Após o título do Cruzeiro, os jogadores falaram sobre a expectativa de retornar à seleção. Em entrevista ao UOL, Lucão deixou a porta aberta no futuro, mas descartou jogar pelo Brasil em 2025:

Esse ano está descartado. Como eu falei, continuo a conversa com o Bernardo. Se eu soubesse que há quatro anos, na minha idade, estaria em 100% de condições, eu iria para a seleção brasileira. Porque, se tem uma coisa que eu nunca falei, foi não para vestir a camisa da seleção brasileira. Tenho que ver como vou estar ano que vem com a minha idade, não sei como vou estar no outro ano. Então, eu tenho que viver um ano de cada vez, entender meu corpo um ano de cada vez

afirmou o central.