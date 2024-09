Campinas vence e mantém a liderança invicta no Paulista

Luana Batista e Iza Sangalli foram as grandes destaques da equipe vencedora. Batista foi a cestinha da partida com 33 pontos, enquanto Sangalli anotou um duplo-duplo de 15 pontos e 15 rebotes. Por outro lado, Juliana Souza e Mayara Martins lutaram bem na derrota do São José Ambas anotaram duplos-duplos, com Juliana marcando 25 pontos e 18 rebotes, enquanto Mayara teve 15 pontos e 12 rebotes.

A derrota do São José, então, deixa a equipe na sexta colocação do torneio, com oito pontos.

Tabela do Paulista de Basquete Feminino

Ourinhos vence a segunda

Embalou? Após começar perdendo as cinco primeiras partidas, o Ourinhos engatou duas vitórias seguidas. Jogando fora de casa, o time conquistou uma virada espetacular para assegurar o resultado positivo. O Bax Catanduva vencia por 60 a 54 até o último quarto. No entanto, o Ourinhos buscou uma reação no período final e aplicou um 19 a 7 na parcial para triunfar.

O resultado positivo deixa a equipe em terceiro lugar, com sete pontos (duas vitórias e cinco derrotas). Por outro lado, o Catanduva cai para a quinta colocação com oito pontos (duas vitórias e quatro derrotas).