Jogo entre Marrocos e Argentina não terminou empatado

Diferentemente do informado no texto do tempo real e destacado na home-page do UOL, a partida entre Marrocos e Argentina pelo futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris não terminou empatada em 2 a 2.

A partida ficou paralisada por um longo período em decorrência de invasões de campo e, após revisão do VAR, o gol argentino foi anulado. As equipes voltaram a campo para disputar os minutos finais do duelo, que terminou com a vitória do Marrocos por 2 a 1.