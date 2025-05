Vitória do Palmeiras no clássico quebra recorde de público na Arena Barueri

Na noite deste domingo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, em clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Vitor Roque. Apesar do placar magro, a partida entrou para a história da Arena Barueri com a quebra do recorde de público: 29.709 torcedores estiveram presentes.

O recorde anterior, de 29.647 pessoas, havia sido estabelecido em um duelo entre o próprio Palmeiras e o Corinthians, pelo Paulista, em 2024.

A renda bruta da partida foi de R$ 990.708,00, número expressivo que mostra o engajamento da torcida alviverde mesmo longe do Allianz.