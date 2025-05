Em reta final emocionante, Atlético-MG vira sobre Fluminense em retorno à Arena MRV

O retorno do Atlético-MG à Arena MRV foi com o roteiro que o torcedor atleticano gosta. Com uma reta final eletrizante, o time da casa buscou a virada, cedeu o empate, mas, aos 48 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou ao quarto jogo sem perder na competição e deu um salto na tabela, entrando no G-6, na sexta colocação, com 12 pontos. O Fluminense aparece uma posição acima, em quinto lugar, com 13 pontos.

Apesar de ter sido inaugurado recentemente, a Arena MRV passou por melhorias na sua estrutura, principalmente na parte acústica, alvo de grande reclamações da torcida, e de segurança, após os casos de violência na final da Copa do Brasil do ano passado. A principal reforma foi no gramado, com a troca da grama natural pela sintética. O clube investiu pouco mais de R$ 20 milhões com as obras.