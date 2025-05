Em retorno à Arena MRV, Atlético-MG vence o Fluminense pelo Brasileirão

No retorno do Atlético-MG à Arena MRV, a equipe venceu por 3 a 2 com o Fluminense, neste domingo. Com o resultado, os mineiros chegaram a 12 pontos. Já os tricolores seguem com 13 no Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Fluminense abriu o placar com Canobbio. Já o Atlético-MG virou com gols de Rubens e Junior Santos. Sö que Serna empatou para os cariocas. Já nos acréscimos, Igor Gomes fez o gol da vitória do Galo.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, no domingo. No mesmo dia, o Atlético-MG terá o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão.