Palmeiras líder com terceiro gol de Vitor Roque em uma semana

O contraste do Palmeiras de suas 19 partidas invictas como visitante com só quatro vitórias nos últimos dez jogos em Barueri parecia ampliar-se com com o insistente empate contra o São Paulo.

Até que Vitor Roque criou jogada pela esquerda e definiu no rebote.

O Palmeiras foi melhor o jogo todo, mas demonstrou pouca vocação para finalizar.