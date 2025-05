Torcida do Palmeiras bate recorde de público na Arena Barueri em Choque-Rei; confira

Depois disso, o Palmeiras voltou ao local para enfrentar o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, em abril. O Verdão saiu vitorioso do clássico pelo placar de 2 a 0. O público foi de 19.297 pessoas nas arquibancadas.

Essa foi apenas a segunda vez que Palmeiras e São Paulo se enfrentam em Barueri. A última havia sido em 2012, duelo que terminou com um empate por 1 a 1, com gols de Mazinho e Luis Fabiano.

Com o resultado, obtido após o gol de Vitor Roque, nos acréscimos, o Palmeiras se isola na liderança do Brasileirão, com 19 pontos.