Alcaraz salva bola perdida e faz ponto mágico no tie-break em Roma; veja

O tenista espanhol Carlos Alcaraz protagonizou mais uma de suas jogadas surpreendentes para avançar às oitavas do Masters 1000 de Roma (assista abaixo).

O que aconteceu

Alcaraz bateu o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/2. O duelo durou 1h44min e foi o terceiro embate entre eles, com o espanhol levando a melhor em todos.

O lance mágico ocorreu no tie-break e foi decisivo. O cabeça de chave número 3 estava sofrendo diante do adversário, atual 64º do mundo. Ele passou a primeira parcial praticamente inteira atrás no placar, mas conseguiu levar para o game de desempate e deslanchou.