Vitor Roque dá vitória ao Palmeiras sobre o São Paulo com gol aos 50 do 2º tempo

O Palmeiras volta a atuar na quinta-feira, às 19h, pela Copa Libertadores, em duelo com o Bolívar, no Allianz Parque. O time alviverde entra em campo já classificado para as oitavas de final como líder do grupo. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso está agendado para o domingo, 18h30, em visita ao Red Bull Bragantino.

Na quarta, às 21h30, o São Paulo recebe o Libertad e um empate sela a passagem para a fase seguinte. No sábado, às 21h, a equipe tricolor encara o Grêmio também no MorumBis, pelo Brasileirão.

SÃO PAULO POUCO ACERTA, PALMEIRAS TIRA GRITO DE GOL DA GARANTA NO MINUTO FINAL

O Palmeiras começou dominante no clássico. Com posse de bola e maior liberdade ofensiva, os donos da casa articularam boas jogadas e deram alguns sustos no São Paulo. Os comandados de Zubeldía tentaram ser mais combativos, se aproximaram do campo de ataque algumas vezes, mas erros de passe comprometeram a estratégia tricolor.

No banco de reservas do São Paulo, sobravam reclamações contra a arbitragem. Zubeldía esbravejava e ouviu uma bronca do árbitro. O juiz não teve a mesma paciência com o auxiliar do argentino, com 20 minutos, expulsou Maxi Cuberas. Minutos depois, novos problemas para o time visitante. Wendell sentiu uma lesão e pediu substituição. Enzo Díaz entrou em seu lugar.

O Palmeiras abusava do lado direito do ataque, com Estêvão e Richard Ríos, principalmente. A equipe alviverde acumulava escanteios, mas faltava o principal: finalizar na direção do gol, problema rotineiro no time de Abel Ferreira.