Atlético-MG marca no fim, 'cala' protesto e bate o Flu em volta à Arena MRV

Anunciado pelo Atlético-MG no último dia 6, Dudu marcou presença na Arena MRV. Ele, que estava no Cruzeiro, rival do Galo, assinou contrato até dezembro de 2027.

A contratação aconteceu após saída polêmica do jogador no Cruzeiro. Contratado no começo do ano, Dudu não gostou de ficar no banco em seus últimos jogos pela Raposa e demonstrou insatisfação publicamente. Dono da SAF do clube, Pedro Lourenço agitou ainda mais os bastidores após gesticular dizendo que o jogador deixaria o clube em jogo contra o Vasco.

Como foi o jogo

Atlético-MG e Fluminense adotaram estratégias diferentes no começo da partida. Em casa, o Galo teve mais a posse de bola e presença no campo de ataque, mas encontrou dificuldades nos passes em profundidade e para furar a marcação tricolor no último terço do campo. Assim, apesar de rondar a área do goleiro Fábio, as oportunidades não foram tão claras.

O time carioca, por outro lado, teve problemas para sair do campo de defesa e chegar ao gol defendido por Everson. Arias se tornou a válvula para as saídas em velocidade, mas não havia ligação entre os setores, e a bola pouco chegou à dupla ofensiva formada por Canobbio e Everaldo — o segundo deu a primeira finalização da equipe aos 37 minutos, e mandou por cima.

Após o intervalo, o Fluminense se mostrou um pouco mais à vontade em campo. Logo no começo do segundo tempo, em uma escapa, Canobbio aproveitou falha de Lyanco para abrir o placar.