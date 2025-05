Vitor Roque dá a vitória ao Verdão! Já pode mandar a taça para o Allianz?

Palmeiras 1 x 0 São Paulo

No duelo entre os times que estão salvando o futebol brasileiro na Libertadores 2025, o Palmeiras jogou bem melhor do que o São Paulo em Barueri, dominando o meio-campo e, consequentemente, as ações ofensivas da partida.

Mas o Tricolor soube se defender muito bem, fazendo com que o Verdão não conseguisse chegar com grande perigo ao gol defendido por Rafael.