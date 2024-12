STJD aplica multa e suspende Carlinhos, do Flamengo, por 30 dias

O Flamengo vai começar 2025 com uma baixa. O atacante Carlinhos vai perder os primeiros jogos do time no Campeonato Carioca após ter sido suspenso por 30 dias pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele também foi multado em R$ 5 mi por ter quebrado a estrutura da cabine do VAR em partida do Brasileirão.

Carlinhos foi punido por decisão do Pleno após escapar de uma sanção no julgamento da primeira instância. Insatisfeita com a decisão, a Procuradoria pediu recurso, atendido pelo Pleno na última sessão do STJD neste ano. E Carlinhos foi punido em decisão de quatro votos contra três.

O atacante rubro-negro havia sido denunciado por ter atingido e quebrado a parte acrílica, de proteção, da cabine do VAR, na partida contra o Grêmio, no dia 22 de setembro - o time gaúcho venceu por 3 a 2. Carlinhos havia sido expulso após acertar um tapa no rosto do zagueiro Kannemann, de acordo com a súmula da partida. Irritado, ele acertou um soco na cabine do VAR ao deixar o gramado.