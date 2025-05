Centenário de Nilton Santos: Botafogo homenageia ídolo

"Maior lateral-esquerdo de todos os tempos e atleta com mais jogos na história do Alvinegro, sua identificação com o Glorioso é tão grande que o dia 16 de maio se tornou o Dia do Botafogo! Obrigado por tudo, Enciclopédia do Futebol", completou o texto botafoguense.

Pela Seleção Brasileira, Nilton Santos também marcou história. Com a camisa verde-amarela, atuou em 86 jogos e fez 3 gols, integrando os times que venceram as Copas do Mundo de 1958 e 1962.

Nilton Santos faleceu em 27 de novembro de 2013, aos 88 anos.