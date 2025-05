Árbitro acusado de machismo por jogadoras não relata caso em súmula

O meu episódio foi um dos que aconteceram. Ele virou para mim e disse 'Na hora certa, vou te pegar'. Trouxe a Aline aqui porque elas viram e ouviram. Todo mundo ouviu falas preconceituosas, machistas.[...] Fiz o sinal. Mas nada aconteceu. É uma situação muito triste. Medidas têm que ser tomadas Stella, jogadora do Bragantino, à TNT Sports

Isso não pode acontecer no futebol feminino. Quando os homens vêm apitar, acham que podem falar com a gente como bem entendem. Tem que ter respeito. Sofri a mesma coisa ali. Falou que iria dar falta quando quiser. Quando a Stella fez o gesto, falei para parar o jogo. Aline, jogadora do São Paulo

Clubes reagem

Tanto o Bragantino quanto o São Paulo se manifestaram em seus respectivos perfis oficiais nas redes sociais. O Massa Bruta diz que apoia e se solidariza com as atletas após as denúncias feitas.

Nosso clube sempre prezou pelo respeito e dignidade para que as mulheres tenham o direito de exercer seu trabalho com profissionalismo, seja dentro ou fora de campo. Repudiamos toda e qualquer atitude discriminatória e esperamos, com atenção, a apuração dos fatos pela Federação Paulista de Futebol Bragantino

O São Paulo também se solidarizou com Stella e Aline, disse não tolerar tais atitudes e que confia que "a justiça será feita".