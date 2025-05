Cuca alerta quantidade de gols perdidos pelo Atlético-MG na vitória sobre o Caracas: "Jogo perigoso"

Por fim, o técnico Cuca também explicou o uso de alguns titulares na partida, mesmo com o clássico contra o Cruzeiro neste domingo. Everson, Lyanco, Junior Alonso, Rubens, Tomás Cuello e Hulk começaram entre os 11 iniciais.

"Não expus ninguém. Estou vivo na competição e tenho que levar para tentar ser o primeiro. Se a gente vencer o próximo jogo em casa, somos os primeiros. O Lyanco precisa de jogo, o Rubens joga três jogos seguidos se precisar. Então, não teve desgaste", garantiu o treinador.

Situação do Atlético-MG na Sula

Com o resultado, o Atlético-MG segue na vice-liderança do grupo H, com oito pontos conquistados, três a mais que o Caracas. O Galo depende apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O último compromisso do clube pela fase de grupos é no dia 29 de maio, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Cienciano-PER, na Arena MRV. A equipe peruana lidera a chave, com nove pontos conquistados.

O Atlético-MG volta a campo neste domingo, às 20h30, no clássico contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Galo é o 7º colocado, com 12 pontos. A Raposa ocupa a 4ª posição, com 16 pontos.