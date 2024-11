Davis e LeBron comandam triunfo dos Lakers sobre os Spurs; Cavaliers ampliam série invicta

O Los Angeles Lakers iniciou a defesa do título da NBA Cup, na noite desta sexta-feira, com uma vitória por 120 a 115 sobre o San Antonio Spurs. Anthony Davis, com 40 pontos e 12 rebotes, e LeBron James, com 15 pontos, 16 rebotes e 12 assistências, foram os destaques da equipe. James teve seu quarto "triple-double" consecutivo, a melhor marca da carreira.

Victor Wembanyama fez 28 pontos, 14 rebotes, cinco assistências e dois bloqueios para o San Antonio, que chegou a obter uma vantagem de 11 a 0. Ainda no primeiro quarto, porém, Davis anotou 16 pontos e os Lakers viraram para 31 a 30. Foi a sétima vez em 11 jogos da temporada que o atleta da franquia de Los Angeles superou a marca de 30 pontos em uma partida.

Do lado dos Spurs, Chris Paul fez 11 pontos e deu 11 assistências, totalizando 12.008 na carreira. Ele se junta a John Stockton (15.806) e Jason Kidd (12.091) como os únicos jogadores a superarem a marca de 12 mil assistências.

Com 37 pontos de Donovan Mitchell, sua melhor marca da temporada, e 29 de Darius Garland, o Cleveland Cavaliers derrotou o Chicago Bulls por 144 a 126, alcançou uma invencibilidade de 14 partidas e mantém um dos melhores inícios da história da NBA. Os Cavaliers são apenas o sexto time a fazer 14 a 0, os primeiros desde que o Golden State Warriors abriu 24 a 0 em 2015/16.

A sequência de 14 vitórias consecutivas do Cleveland é a mais longa nos 55 anos de existência da franquia. Os Cavs obtiveram 13 vitórias consecutivas três vezes quando LeBron James defendia a equipe.

Jarrett Allen somou 24 pontos e Caris LeVert, 22 para os Cavaliers. Pelos Bulls, Coby White marcou 29 e Nikola Vucevic, 25.

Em outra boa partida da noite, De’Aaron Fox anotou 60 pontos e estabeleceu um novo recorde da franquia do Sacramento Kings, mas o Minnesota Timberwolves venceu por 130 a 126, na prorrogação, contando com 36 pontos de Anthony Edwards. Fox fez 26 pontos no quarto período e na prorrogação, mas não foi suficiente para os Kings, que atuaram sem os lesionados DeMar DeRozan e Malik Monk.

Este foi o primeiro jogo desde 2016 em que um jogador dos Kings superaram a marca dos 50 pontos - na ocasião, DeMarcus Cousins assinalou 56. O recorde anterior da franquia pertencia a Jack Twyman, que fez 59 pontos para o Cincinnati Royals em 1960.

Fox fez 21 pontos no primeiro tempo, mas os Timberwolves lideraram por 62 a 54. A equipe de Minnesota perdeu uma vantagem de 20 pontos no segundo tempo, depois que os Kings começaram o quarto período com uma sequência de 14 a 0. Na prorrogação, Julius Randle colocou o Timberwolves à frente com uma bandeja a menos de um minuto para o fim.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 111 x 124 Miami Heat

Toronto Raptors 95 x 99 Detroit Pistons

Orlando Magic 98 x 86 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 144 x 126 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 129 x 117 Washington Wizards

San Antonio Spurs 115 x 120 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 101 x 94 Denver Nuggets

New York Knicks 124 x 122 Brooklyn Nets

Houston Rockets 125 x 104 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunders 99 x 83 Phoenix Suns

Sacramento Kings 126 x 130 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 123 x Memphis Grizzlies 118

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Utah Jazz