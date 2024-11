Mike Tyson não vai à coletiva após derrota: 'Quer ficar com a família'

Imagem: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Mike Tyson não compareceu à coletiva de imprensa depois da derrota para Jake Paul.

Os técnicos da lenda do boxe o representaram: Billy White, o brasileiro Rafael Cordeiro e America Abdallah. Segundo a equipe do atleta, ele está bem e queria ficar com a família.

O que faltou para Mike Tyson vencer

Antes da luta, havia a discussão de que Tyson poderia não aguentar os oito rounds, Jake Paul ofereceu um bônus de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) a Tyson caso ele aguentasse mais de quatro rounds.