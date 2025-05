Brasil sofre derrota acachapante para o Indiana Fever

A seleção brasileira de basquete feminino encerrou a gira de dois amistosos internacionais contra equipes da WNBA neste domingo (4). Após ter perdido o primeiro confronto diante do Chicago Sky, o Brasil sofreu uma dura derrota para o Indiana Fever por 108 a 44.

Os amistosos fazem parte de uma preparação para a disputa da AmeriCup 2025, que acontece entre os dias 28 de junho e 6 de julho, em Santiago, no Chile. Porém, vale ressaltar que o Brasil não pôde contar com três dos principais destaques para estes dois jogos. Isso porque o regulamento da WNBA não permite que profissionais vinculados à liga enfrentem a própria equipe. Assim, a seleção brasileira não contou com Kamilla Cardoso e Damiris Dantas em quadra, além de não ter a nova técnica Pokey Chatman no banco.

Diferentemente do que vimos no duelo contra o Chicago Sky, o Brasil não conseguiu fazer frente na partida contra o Indiana Fever. Em um minuto de jogo, as estadunidenses abriram 8 a 0 e mostraram como seria o tom da partida. A equipe brasileira até esboçou uma pequena reação e diminuiu a vantagem para 8 a 7. No entanto, o Fever voltou a controlar o ritmo do confronto e fechou o primeiro quarto vencendo por 37 a 17. A partir daí a vantagem no placar foi só aumentando até o resultado final terminar com mais de 60 pontos de diferença.