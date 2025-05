Knicks vence Celtics fora de casa, supera prorrogação e sai em vantagem na semifinal

A série de semifinal da Conferência Leste da NBA 2024/2025 entre Boston Celtics e New York Knicks começou pegando fogo nesta segunda-feira. Time com a segunda melhor campanha no leste durante a temporada regular, o Celtics não conseguiu fazer valer o mando de quadra no jogo 1 e acabou perdendo para o rival por 108 a 105.

A derrota sofrida pelo Boston Celtics ainda teve requintes de crueldade. Isso porque os atuais campeões da liga chegaram a abrir 20 pontos de vantagem durante a metade do terceiro quarto, em 75 a 55, mas não conseguiram sustentar a vantagem até o final do jogo. O excesso de tentativas de arremessos para três pontos foi um ponto-chave que culminou na virada sofrida pelos mandantes.

Os Knicks, inclusive, chegaram a virar o placar ainda no quarto período em 97 a 91. As duas equipes ainda trocaram lideranças até terminarem empatadas em 100 a 100 no final tempo regulamentar. Na prorrogação, o time visitante logo abriu seis pontos de diferença e conseguiu gastar bem o tempo para sair com a vitória.