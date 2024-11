Geografia das organizadas: como alianças explicam guerra Mancha x Máfia

Peguei a faixa da Independente, fui sozinho para o Maracanã e fiquei no lado da torcida do Flamengo. O outro lado era do Vasco. O pessoal da Jovem Fla já estava vendo na televisão o que estávamos fazendo com a torcida do Palmeiras e falaram: 'O Adamastor é o cara que está batendo de frente com eles', então me convidaram para ficar com eles. Fizemos primeiro uma amizade pessoal, e essa amizade se estendeu para a aliança das torcidas.

Adamastor, ex-presidente da Independente, em entrevista ao UOL em 2023

Integrantes da Força Jovem, do Vasco, e da Mancha Verde, do Palmeiras, no Maracanã, na década de 80 Imagem: Facebook / Mancha Verde Oficial

A Mancha Verde, vendo essa movimentação no tabuleiro e ficando cada vez mais exposta tanto em São Paulo quanto no Rio, se aproximou da Força Jovem do Vasco também na década de 80. Dali em diante elas passam a defender umas as outras, absorvem a Galoucura (Atlético-MG) e encabeçam a aliança que, atualmente, se apresenta como a mais coesa e com mais adeptos: a "Dedo Pro Alto", nome que surgiu com um gestual ofensivo e provocativo aos simpatizantes do Punho Cruzado.

Houve uma segmentação ordenada e um alinhamento automático entre a Mancha Verde, a Galoucura e a Força Jovem do Vasco. Esse alinhamento perdura desde então.

Bernardo Buarque de Hollanda

Punho Cruzado sofreu desentendimentos internos