Warriors vence Jogo 7 contra Rockets e vai às semis no Oeste

O Golden State Warriors conquistou, neste fim de domingo (4) a classificação à semifinal da Conferência Oeste da NBA 2024/2025. A equipe de São Franciso venceu o Jogo 7 fora de casa contra o Houston Rockets, no Toyota Center, por 103 a 89 e avançou na competição. Com a classificação, os Warriors enfrentarão o Minnesota Timberwolves em busca de uma vaga na final da conferência.

Para triunfar nesta noite, o Warriors contaram com um herói improvável: Buddy Hield. O ala-armador foi o cestinha da partida com 33 pontos e praticamente comandou o setor ofensivo inteiro da equipe durante os dois primeiros quartos. Já para o final do jogo, Stephen Curry e Jimmy Butler cresceram de produção e tomaram as rédeas da partida. Curry ficou perto de anotar um triplo-duplo com 22 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Enquanto Butler teve 20 pontos, oito rebotes e sete assistências.

Pelo lado do Houston Rockets, Amen Thompson foi quem mais pontuou com 24 tentos, além de ter pego oito rebotes. Alperen Segun também se foi bem com um duplo-duplo de 21 pontos e 14 rebotes. Destaque nas três partidas anteriores, Fred VanVleet deixou a desejar neste duelo decisivo, anotando 17 pontos.