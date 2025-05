NBB divulga tabela das quartas de final da temporada 2024/25

Logo após a definição do último classificado, com o Pinheiros derrotando a Unifacisa, o NBB divulgou a tabela das quartas de final. Então, na temporada 2024/25, restam oito equipes lutando pelo campeonato e os jogos de duas séries começam na sexta-feira (09). Em seguida, no sábado as duas outras séries terão seu início e seguem o formato das oitavas com melhor de cinco jogos. Assim, se for necessário, as séries se estenderão até dia 21 de maio.

A 16ª edição de playoffs do NBB afunilou e deixou oito equipes ainda na disputa. Sesi Franca, atual tricampeão seguido do NBB, segue vivo e, principalmente, sonhando com o quarto título em sua história. Logo, será uma dos cinco representantes do estado de São Paulo nessa fase, junto com Pinheiros (seu adversário), Corinthians, Bauru e São Paulo (os dois últimos se enfrentam). Além disso, o maior vencedor da competição, Flamengo, também avançou em busca de seu oitavo título. Desse modo, fará o Clássico das Multidões contra o Timão. Por fim, o líder do campeonato na temporada regular, Minas, enfrenta outro carioca, o Vasco da Gama. Tabela de jogos KTO/ Minas (1º) x R10 Score Vasco da Gama (8º)