Prestes a virar mãe, veterana volta ao octógono para frear sensação do UFC

Vivi se emociona por saber que vai "quebrar o ciclo" com a filha que está por vir. Ela ponderou que o trauma faz parte de sua história e que a fortaleceu, mas ressaltou que vai fazer "tudo diferente" com sua família. Lua, que será a primeira, não deve ser a única: a lutadora e a esposa pretendem ter mais três filhos pela frente.

Tudo que eu passei na minha infância me fez estar aqui hoje, me tornaram uma mulher forte. Faz parte da minha história, não tem como apagar. É uma história ruim, mas faz parte da minha. Quando eu penso em construir uma família, penso em fazer tudo diferente, em quebrar o ciclo. Sempre falo isso com a minha esposa, porque a minha filha não vai viver aquilo. Vai ser tudo diferente. Vivi Araujo

Motivação dobrada

A veterana tem páreo duro pela frente em seu retorno ao octógono. Vivi fará o seu 4º combate seguido contra uma compatriota, tendo perdido duas vezes e vencido apenas uma das lutas brasileiras anteriores.

Adversária desta noite, Karine Silva está invicta e em ascensão no UFC. A oponente é a 11ª do ranking do peso-mosca e pode saltar posições em caso de vitória.

Vivi, por sua vez, integra o top 10 da categoria desde 2019, seu primeiro ano no UFC. Natural de Brasília, ela é a atual 9ª colocada no ranking e quer mostrar que está na briga para disputar o cinturão do peso-mosca.