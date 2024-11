Ancelotti lamenta tragédia em Valência provocada pela chuva: 'Falar de futebol agora é difícil'

A tragédia que atingiu a cidade de Valência, devastada pelas fortes chuvas, mexeu com a parte sentimental do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, ele resolveu mandar uma mensagem de apoio às vítimas.

"Já faz uma semana que aconteceu esta tragédia e estamos tristes. Este é o sentimento que tenho, estamos muito próximos de todas as cidades que foram afetadas. Espero que isso seja resolvido em breve", afirmou o treinador.

Ancelotti afirmou ainda que o ambiente de consternação que tomou conta da Espanha deixa o futebol em segundo plano. Por isso ele abriu a sua entrevista para comentar sobre as vitimas da chuvas.

"Espero que vocês entendam. Falar de futebol agora é muito difícil. Fazemos parte deste País e tudo isso afeta muito. Não estou com vontade de falar sobre futebol", disse o comandante às vésperas de encarar o Milan pela Liga dos Campeões.

Na coletiva, ele comentou também sobre o adiamento da partida do fim de semana diante do Valência pelo Campeonato Espanhol. "Ninguém queria jogar e me pareceu a decisão certa a se tomar", afirmou. Por conta da tempestade que atingiu as regiões de Valência e Extremadura, mais de 200 mortes foram confirmadas.

Em meio a esse clima de tristeza, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Milan em jogo válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Com seis pontos, o gigante espanhol conta com duas vitórias e uma derrota. Um triunfo em casa vai ser fundamental para que a equipe merengue possa encosta no pelotão de frente do torneio.

Na classificação, a equipe de Ancelotti aparecem em 12º lugar ao lado de rivais tradicionais como Barcelona, Borussia Dortmund e Juventus. Com 100% de aproveitamento, Aston Villa e Liverpool ocupam o topo da tabela.