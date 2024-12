E o Poatan? Cormier elege Ilia Topuria como o melhor lutador de 2024

Alex Pereira brilhou no octógono e fez uma temporada irretocável no UFC. Ao longo do ano, o brasileiro impressionou a comunidade do MMA ao defender o cinturão dos meio-pesados (93 kg) três vezes. No entanto, Daniel Cormier apontou que o renomado striker não fez o bastante para se tornar o melhor lutador do período. O integrante do Hall da Fama da companhia elegeu Ilia Topuria como o grande destaque de 2024.

Em seu programa na 'ESPN' americana, 'DC' justificou sua escolha, que chegou a surpreender, já que elogiou 'Poatan' constantemente ao longo da temporada. Antes, Cormier colocou o brasileiro em seu top-5 de profissionais mais importantes do MMA em 2024, deixando 'El Matador' de fora. No ano, Alex nocauteou Jamahal Hill, Jiri Prochazka, dois ex-campeões dos meio-pesados que não chegaram a defender o título, e Khalil Rountree, se consolidou como um dos atletas mais temidos do esporte e um fenômeno de popularidade.

Contudo, Cormier frisou que o campeão do peso-pena (66 kg) do UFC foi além, conquistando vitórias ainda mais expressivas. Em 2024, o georgiano entrou em ação duas vezes, conquistou o cinturão da categoria e o defendeu pela primeira vez ao nocautear Alexander Volkanovski e Max Holloway, respectivamente. Como Ilia convenceu contra dois dos maiores nomes da história da categoria, 'DC' o colocou acima de 'Poatan' na disputa pelo status de melhor lutador de 2024.