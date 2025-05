Ryan Garcia é dominado por Rolly Romero em luta válida por cinturão mundial

Rolly Romero derrotou Ryan Garcia por decisão unânime na noite da última sexta-feira (2), na luta principal do evento Fatal Fury: City of the Wolves, realizado em plena Times Square, em Nova York (EUA). O duelo marcou o retorno do californiano aos ringues após um ano de suspensão - por falhar nos testes antidoping realizados pela VADA (Associação Voluntária Antidoping) antes e depois da luta contra Devin Haney, em abril de 2024 -, mas terminou com atuação superior do adversário, que conquistou o cinturão regular dos meio-médios (67 kg) da WBA (Associação Mundial de Boxe).

O combate começou com equilíbrio. Garcia usou bem o jab de esquerda para controlar a distância e ditar o ritmo. No entanto, no segundo assalto, Romero mudou o cenário ao aplicar dois ganchos seguidos, que levaram o rival à lona. Apesar da rápida recuperação, a queda teve impacto decisivo no desenrolar do confronto (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Ao longo dos 12 rounds, o representante de Las Vegas adotou uma estratégia eficiente, alternando golpes no corpo e movimentação para neutralizar os avanços do oponente. O ex-campeão, por sua vez, apresentou baixo volume ofensivo nos assaltos seguintes, permitindo que o ritmo da luta fosse ditado pelo desafiante.