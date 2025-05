Saiba como assistir o UFC Des Moines, liderado por Deiveson Figueiredo vs Cory Sandhagen

Neste sábado (3), pela primeira vez na história, o Ultimate desembarca na cidade de Des Moines, no estado de Iowa (EUA), para promover um de seus eventos. Com um duelo entre dois membros do top 5 do peso-galo (61 kg) como atração principal, o UFC Des Moines contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Protagonistas do 'main event' da edição, Deiveson Figueiredo e Cory Sandhagen chegam em condições e com objetivos semelhantes ao UFC Des Moines. O brasileiro - ex-campeão peso-mosca (57 kg) - busca se recuperar da sua primeira derrota nos galos em sua última apresentação, após engatar uma sequência de três vitórias no início de sua trajetória na nova categoria.

Assim como 'Daico', o americano - ex-desafiante ao cinturão interino dos galos - também teve sua sequência positiva de resultados interrompida na mais recente aparição no octógono do Ultimate. Em agosto do ano passado, Cory foi derrotado por Umar Nurmagomedov e perdeu a oportunidade de se credenciar para uma disputa pelo título linear da divisão. Neste sábado, os dois rivais lutam para retornar à coluna das vitórias e voltar a sonhar com um 'title shot'.