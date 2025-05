Transmissão ao vivo do UFC Des Moines: veja horários das lutas e onde assistir

Cory Sandhagen e Deiveson Figueiredo medem forças na noite de hoje na luta principal do Des Moines, nos Estados Unidos. O card principal começa a partir das 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Sandhagen retorna ao cage como quem tem contas a acertar. Após passar perto do topo, o ex-desafiante interino quer provar que ainda pertence à nata do peso-galo. O norte-americano soma três vitórias nas últimas quatro batalhas.