Demian Maia questiona entendimento sobre o uso do grappling no MMA

A própria carreira de Maia ilustra esse processo de descobertas. Durante determinado período, ele apostou exclusivamente no boxe, tentando equilibrar seu jogo com foco na trocação. Com o tempo, porém, percebeu que essa escolha o afastava de sua maior virtude - e o obrigou a repensar o caminho a seguir.

"Por muito tempo, eu treinei apenas boxe. Isso foi um erro. Muitos caras ainda fazem isso. Eles treinam apenas o striking e depois o jogo de solo. Mas no MMA, essas coisas não são separadas. No MMA, a maior parte das coisas acontece nas transições. Você tem que entender isso e trabalhar isso no seu treinamento", contou o grappler.

Virada de chave

O ponto de inflexão veio após a derrota para Chris Weidman, em 2012. Na ocasião, o brasileiro insistiu na luta em pé, confiando em seu boxe recém-adquirido. A estratégia, no entanto, não surtiu efeito. O revés acendeu um alerta e sua equipe passou a defender uma reestruturação completa no modelo de treino.

"Mudei meu treinamento, então, e minha mentalidade. Eu não fazia mais apenas boxe; eu fazia boxe com clinches, com quedas. Eu treinava com boxeadores, mas jogava dois golpes e procurava onde poderia clinchar, onde poderia derrubar. No MMA, você precisa saber onde estão todas as oportunidades, não apenas as suas, mas também as do seu oponente, onde ele pode te dar um cotovelo ou jogar um joelho. Você não pode fazer essas coisas separadas", explicou o técnico.

Referência para a nova geração

A mudança de abordagem rendeu frutos. Já com o novo foco, Maia emendou sete vitórias consecutivas no UFC, finalizou especialistas em wrestling e se firmou como símbolo de eficiência no uso do jiu-jitsu adaptado ao MMA. Sua forma de lutar passou a ser estudada por jovens promessas e até antigos rivais. Hoje, com sua trajetória servindo de espelho para uma nova geração, Maia encontra satisfação em perceber que seu legado ultrapassa os limites do cage.