Onde vai passar as lutas do UFC Des Moines? Card completo, horários e onde assistir

Cory Sandhagen e Deiveson Figueiredo duelam na noite de hoje na luta principal do Des Moines, nos Estados Unidos. O card principal começa a partir das 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Sandhagen volta ao octógono com um objetivo claro: reencontrar o caminho das vitórias e reafirmar seu lugar entre os melhores do peso-galo. Ex-desafiante ao cinturão interino, o norte-americano venceu três das últimas quatro lutas e tenta ampliar o bom retrospecto na organização.