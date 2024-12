Impressionado, Adesanya abre as portas para enfrentar Chimaev no UFC

Ex-campeão do peso-médio (84 kg) do Ultimate, Israel Adesanya tem um importante compromisso no octógono já no início de 2025. O nigeriano visa encerrar a sequência de duas derrotas contra Nassourdine Imavov, no 'main event' do UFC Arábia Saudita, show programado para acontecer em fevereiro. De todo modo, o veterano já está de olho em novos desafios na companhia e um deles pode ser Khamzat Chimaev.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Adesanya, ao analisar o topo do peso-médio do UFC, se mostrou impressionado com o russo, principalmente com o que ele fez em sua última aparição no octógono. Em outubro, Chimaev não tomou conhecimento de Robert Whittaker, ex-campeão da categoria, e o finalizou sem muita dificuldade no primeiro round, se consolidando no terceiro lugar no ranking dela.

Sendo assim, o nigeriano, número dois da divisão, fez questão de elogiar 'Borz' por sua qualidade em ação e expressou o interesse em se testar contra o mesmo em um combate. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que Adesanya tratou Chimaev como um potencial oponente no UFC.