Jorge Masvidal revela acerto para voltar a competir no UFC em abril

Em abril de 2023, no UFC 287, Jorge Masvidal foi dominado por Gilbert Durinho e anunciou sua aposentadoria das artes marciais mistas. Desde então, o veterano se aventurou no boxe e passou a flertar com um eventual retorno ao octógono mais famoso do mundo. Disposto a apagar a última impressão deixada no Ultimate, 'Gamebred' revelou que voltará a competir na liga presidida por Dana White em abril.

Em setembro desta temporada, o 'bad boy' americano indicou que estava em processo de negociação com o UFC para confirmar sua volta à ativa. E, ao que tudo indica, as conversas avançaram consideravelmente, já que Masvidal crava, inclusive, onde voltará a competir na organização. Nascido em Miami (EUA) e estrela local da região, o ex-detentor do cinturão 'BMF' revelou que deve entrar em ação em um card do Ultimate sediado na cidade da Flórida.

"Eu voltarei (a lutar) em abril do ano que vem no UFC. Sim senhor. Nós ainda não temos um adversário. Mas espero que até dezembro nós tenhamos um oponente (definido). Em abril, em um card em Miami", revelou o 'bad boy' americano, em recente entrevista ao canal 'Jake Shields AJJ', no Youtube.