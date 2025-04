Jean Silva detona postura da torcida brasileira: "A maioria é de arrombado"

Após anotar seu quinto triunfo seguido no UFC, o peso-pena (66 kg) Jean Silva falou abertamente sobre a sua decepção com a parte da torcida brasileira que promoveu verdadeira enxurrada de críticas à sua dificuldade em bater o peso antes de sua última luta - além de conderarem a personalidade excêntrica. Apesar da boa fase no octógono, o atleta, que finalizou o americano Bryce Mitchell no último sábado (12), parece se sentir esprestigiado pela torcida compatriota.

De acordo com o lutador, em entrevista à reportagem da Ag Fight, o episódio nas redes sociais teria evidenciado a falta de apoio que já o incomodava durante sua trajetória no MMA - fato que o teria levado a repensar sua relação com o público do país. 'Lord' foi duro nas palavras e, em tom de desabafo, revelou que chegou a se abalar emocionalmente, tanto que deu de ombros com a possibilidade de lutar em um evento do UFC em solo brasileiro.

"Eu não sou muito fã de lutar no Brasil, sendo bem sincero. Agora, muitos dos caras me apoiam e fico feliz com isso, mas até então estava todo mundo me criticando. Vou lutar no Brasil por causa do meu povo? Que povo? Até sexta-feira (11) estava todo mundo me julgando. Que povo? Já chorei pra caramba por causa disso. O brasileiro não está nem aí para ninguém. A maioria é tudo um bando de arrombado. Essa é a real", desabafou Jean.